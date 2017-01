Réagissez

Roger Federer ressuscité

Le Suisse Roger Federer a repoussé le retour de son compatriote Stan Wawrinka pour se qualifier pour la finale de l’Open d’Australie dès son tournoi de retour à la compétition en cinq sets 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, hier à Melbourne.

Il s’agira de la première finale du Suisse en Grand Chelem depuis l’US Open 2015 et en Australie depuis son quatrième succès en 2010. Son dernier titre majeur date de Wimbledon en 2012. Il affrontera Dimanche l’Espagnol Rafael Nadal ou le Bulgare Grigor Dimitrov, qui se disputeront le deuxième billet pour la finale prévu aujourd’hui. Federer, 35 ans, avait pris six mois de repos pour soigner une blessure au genou de juillet à janvier.

Il n’avait disputé qu’un tournoi-exhibition, la Hopman Cup, avant d’arriver à Melbourne. «Jamais je ne pensais aller aussi loin en Australie. C’est magnifique», a-t-il dit. Avec sa tête de série élevée, n°17, il a dû se frayer un chemin dans un tableau difficile, battant le 10e mondial Tomas Berdych dès le troisième tour puis Kei Nishikori (5e) en huitièmes de finale. Contre Wawrinka, 4e à l’ATP, on a bien cru qu’il allait payer les efforts consentis depuis douze jours.

Après avoir joué un tennis éblouissant pendant deux sets, passant à l’attaque dès qu’il le pouvait pour empêcher son rival de respirer, il s’est fait remonter à 2 sets partout quand Wawrinka a haussé le ton. Dans le cinquième set, c’est ce dernier qui a eu les deux premières balles de break au troisième et cinquième jeu, mais c’est lui aussi qui a craqué au sixième, sur une double faute. «A partir du troisième set, je n’ai plus aussi bien servi et il a lâché ses coups», a commenté Federer.

28e finale

Wawrinka avait pris un temps mort médical après deux sets pour se faire poser un bandage sous un genou, Federer en a fait de même après quatre manches. «J’ai quelque chose à la jambe depuis le début du tournoi, je me suis dit : je ne prends jamais de temps mort médical et Stan a déjà pris le sien, alors...», a-t-il expliqué avec un sourire.

«Dans le cinquième, Stan avait la main dans l’échange, il fallait que je reste dans le coup, je savais que ça pouvait tourner en prenant un risque sur quelques retours. Je ne peux pas dire que je méritais de faire le break au moment où ça s’est produit, mais c’est ainsi», a-t-il reconnu. Dans sa 28e finale de Grand Chelem, Federer pourrait rencontrer celui qu’on a surnommé «Baby Fed», Grigor Dimitrov, à cause de la ressemblance de son style avec celui du maître.

«Il a un jeu complet, il est en confiance, il varie très bien. J’aime son jeu. Il a eu deux ans difficiles, je suis content qu’il soit revenu», a dit le Suisse. Mais beaucoup de fans de tennis espèrent un «remake» de la finale de 2009 contre Rafael Nadal, que l’Espagnol avait gagnée en cinq sets. «Rafa, c’est le plus grand challenge de ma carrière. Je suis son premier fan.

C’est un combattant extraordinaire. Nous avons eu des combats épiques», a-t-il dit, avant de raconter une anecdote datant de l’an passé, au moment où les deux champions soignaient leurs blessures. «Quand je lui ai rendu visite à Majorque pour l’inauguration de son académie, je lui ai dit : ce serait bien qu’on puisse faire une exhibition tous les deux. Nous avions joué un peu au mini-tennis. Jamais on n’imaginait qu’on pourrait se retrouver ici !»