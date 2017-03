Tennis : Federer chute face au 116e mondial

Réagissez

Roger Federer a gaspillé trois balles de match avant de s’incliner 3-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/5) face au 116e mondial, le Russe Evgeny Donskoy, mercredi, au tournoi ATP de Dubaï.

L’ex-N. 1 mondial, qui a enlevé son 18e titre du Grand Chelem en Australie en janvier, aurait pu l’emporter dans le tie-break du deuxième set. Il a également mené 5-1 dans le jeu décisif de la troisième manche. Mais Donskoy, 26 ans et issu des qualifications, s’est employé pour revenir à niveau et finalement sortir la tête de série N. 3. «J’ai surpris tout le monde aujourd’hui. Je pense que quiconque gagne contre Federer se surprend lui-même», a déclaré Donskoy.

«Je peux dire que c’est un rêve devenu réalité, mais je n’aime pas dire ça parce qu’on veut toujours gagner, même si c’est contre Roger», a-t-il ajouté. Actuel 10e joueur mondial, le Suisse, âgé de 35 ans, ne remportera par un 8e titre à Dubaï. C’est seulement la troisième fois depuis 2007 que Federer est battu par un qualifié. «Je n’ai jamais vraiment démarré ce soir et je me sentais lourd. Mais ce genre de matches, ça arrive souvent», a déclaré le Suisse. «Je suis venu à Dubaï très tôt.

J’étais parfaitement préparé, c’est juste une défaite difficile ce soir. J’ai eu tellement d’occasions (...). C’est fou», a-t-il ajouté. Federer, dont la série de huit victoires consécutives en 2017 a pris fin, a estimé que cette défaite n’avait rien à voir avec sa blessure à une jambe, contractée en finale de l’Open d’Australie. «Je pense simplement que c’est encore le début de mon come-back et je dois retenir les aspects positifs d’un tournoi où je me sens en forme. Je suis content d’avoir surmonté cette blessure», a-t-il déclaré.

Expeditif

Donskoy rencontrera au prochain tour le Français Lucas Pouille, qui s’est défait du modeste roumain Marius Copil, 124e joueur mondial, 6-1, 6-4. Andy Murray ne s’est pas laissé surprendre dans son match contre Guillermo Garcia-Lopez. Après quatre premiers jeux accrochés, Murray, qui dit se rapprocher de son meilleur niveau, s’est montré expéditif pour battre l’Espagnol 6-2, 6-0. En quarts de finale, l’Écossais trouvera sur sa route l’Allemand Philipp Kohlschreiber, tombeur du Russe Daniil Medvedev 6-4, 6-4. «J’ai très bien joué. J’ai mieux servi aujourd’hui qu’au tour précédent.

Je joue mieux qu’en début de saison, c’est sûr. Tout a bien fonctionné», a estimé le N.1 mondial, qui n’a jamais remporté le tournoi des Émirats. De son côté, Gaël Monfils est venu à bout du Britannique Dan Evans en trois sets 6-4, 3-6, 6-1. Pendant un set et demi, la tête de série N.4 a tranquillement dominé Evans, 43e joueur mondial et finaliste à Sydney en début de saison. Mais le Britannique s’est ressaisi en remportant le deuxième set, avant que Monfils ne hausse son niveau de jeu dans la dernière manche.Le Français sera opposé en quarts à l’Espagnol Fernando Verdasco, qui a eu besoin de deux heures et demie pour écarter son compatriote Roberto Bautista Agut 6-4, 3-6, 7-5.