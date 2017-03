Tennis : Bouabdallah débouté par le TASRL

Réagissez

Mohamed Bouabdallah, ancien président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), a été débouté par le Tribunal algérien de règlement des litiges du sport (TARLS).

Ce verdict est tombé suite à la plainte déposée par Bouabdallah au sujet de la décision d’inéligibilité notifiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C’est la seconde fois en l’espace d’un mois, jour pour jour, que le TARLS confirme une décision d’inéligibilité du MJS, après celle de Rachid Fezouine, ex-président de la Fédération algérienne de cyclisme. A noter par ailleurs que Mohamed Bessaad est le nouveau président de la FAT. Ancien vice-président de la Fédération (2013-2017) et actuellement directeur du club de tennis à Mansoura (Tlemcen), Bessaad a été élu avant-hier lors de l’assemblée générale élective (AGE) qui s’est déroulée à l’hôtel le Beau Fayet (Ouled Fayet, Alger). Bessaad a obtenu 18 voix alors que Tahar Azzi en a eu 9 et Abdelkader Hattaba 6.