Taoufik Makhloufi forfait pour les Mondiaux d'athlétisme de Londres

L'athlète Taoufik Makhloufi a annoncé, aujourd'hui lundi à Tunis, son forfait officiel aux prochains championnats du monde d'athlétisme, prévus à Londres du 4 au 13 août 2017.

Le forfait de Makhloufi était prévisible, vu que depuis les jeux olympiques de Rio où il avait décroché deux médailles d'argent sur 800 et 1500m, il n'a plus donné signe de vie. On avait annoncé depuis plusieurs mois que le champion olympique du 1500 m allait faire une année sabbatique.

Malgré le manque de préparation, Makhloufi a annoncé qu'il participera au meeting de Monaco qui aura lieu le 21 juillet. Makhloufi se trouve actuellement à Tunis, à l'occasion des championnats arabes d'athlétisme