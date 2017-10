Réagissez

Un semi-marathon dédié à la mémoire du journaliste Smail Yefsah, assassiné par le GIA le 18 octobre 1993, aura lieu à Tizi Rached samedi prochain, apprend-on de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. L’initiative est à mettre à l’actif de l’association Le Défi, en collaboration avec la DJS et la ligue de wilaya d’athlétisme. Près de 500 participants sont attendus à cette première édition, qui sera ouverte à toutes les catégories et dont le parcours est de 15,8 kilomètres.

Le coup de starter sera donné à partir de 8h devant le portail principal de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (Eniem) de Oued Aissi et l’arrivée est prévue devant l’école primaire de Tala Amara, village natal de Smaïl Yefsah. Toutes les mesures organisationnelles nécessaires ont été prises par la DJS et les autorités locales pour la réussite de cette compétition. Né le 29 octobre 1962 dans une famille qui compte plusieurs martyrs durant la guerre de libération, Smaïl Yefsah a suivi des études en sciences politiques à l’université d’Alger avant d’intégrer l’équipe rédactionnelle de la Télévision nationale algérienne (ENTV), où il occupera plus tard le poste de sous-directeur de l’information. Smaïl Yefsah fait partie de la centaine de journalistes assassinés durant la décennie noire.