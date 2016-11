Réagissez

La Ligue algéroise de taekwondo a tenu, mardi, son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les bilans moral et financier ont été adoptés à la majorité, mais contestés par deux membres.

Un membre qui nous a rendu visite à la rédaction estime que «l’AGO s’est déroulée dans l’irrégularité puisque la convocation des membres s’est faite la veille de sa tenue et que certains membres ne sont même pas affiliés, et ce, en violation de l’article 05 des règlements généraux». Notre interlocuteur poursuit en affirmant que «la Ligue n’est pas assurée pour pouvoir organiser des compétitions en toute sécurité». Ce membre, qui n’est autre que le président d’un club algérois, ajoute : «Les bilans moral et financier présentés aux membres ne disposent d’aucun plan d’action, ni des statistiques sur les différents acteurs, voire même les rapports des différentes commissions».

Pis, notre interlocuteur s’interroge sur le manque de transparence dans l’utilisation des subventions de l’Etat puisque seuls 3 millions de dinars ont été consommés et signalés dans le rapport financier sur les 10 millions dont avait bénéficié la Ligue pour la promotion de la discipline. Face à cette situation, ce membre a décidé de saisir le MJS et exige un audit pour faire la lumière sur cette affaire.