Tadmait : Geste de solidarité avec la famille Hamdane

La tragique disparition, dans un accident de circulation, du jeune Ahmed Hamdane (17 ans, cadet du FC Tadmaït, wilaya de Tizi Ouzou) a endeuillé le football algérien.

L’association la Radieuse a tenu à partager la douleur de la famille et du club du jeune footballeur, disparu à la fleur de l’âge, alors qu’il se rendait au stade avec ses jeunes coéquipiers. Des représentants de la Radieuse avec à leur tête l’ancien international et ex-joueur de l’USMA et de la JSK, Hadj Adlane, se sont rendus à Tadmaït pour témoigner leur solidarité aux proches du défunt. Très ému, le père du jeune footballeur disparu, Rabah Hamdane, a remercié la Radieuse pour son geste, tout comme le président du FC Tadmaït, Meziane Hamid, qui a salué les visiteurs venus d’Alger et d’Oran pour témoigner leur solidarité avec la famille du défunt et son club.