Réagissez

Le Ghana affrontera ce soir (20h), au stade de Franceville, le Cameroun sur un air de revanche, neuf ans après son élimination à domicile face à ce même adversaire et au même stade de la compétition.

Le Cameroun, alors emmené par Samuel Eto’o, l’avait emporté ce jour-là sur le score de 1 à 0, avant de perdre la finale face à l’Egypte sur le même score. Depuis, les Lions Indomptables n’ont plus atteint la finale, contrairement aux Blacks Stars ghanéens qui ont perdu la finale de l’édition précédente face à la Côte d’Ivoire et veulent rééditer cet exploit, avec l’espoir de monter sur la plus haute marche du podium après avoir échoué à trois reprises (1992, 2010 et 2015).

Le Ghana et le Cameroun comptent le même nombre de consécrations avec quatre trophées chacun. Le vainqueur de cette rencontre aura de fortes chances de remporter le trophée de la 31e édition qui s’achèvera dimanche prochain. Pour le match d’aujourd’hui, qui se déroulera sans aucun doute à guichets fermés à cause de la forte communauté des deux pays au Gabon, sera riche en intensité et en spectacle. Cependant, le Ghana risque de devoir se passer des services de son attaquant et capitaine, Assamoah Gyan, touché à l’aine.