Stade du 24 Février (Bel Abbès)

Arbitres : Boukouassa, Bourouba et Baghdache

Averts : Balegh, Benabderahmane (USMBA). Yattou, Djerrar, Boulaouidat (JSK)

Buts : Benabderahmane (61’), Balegh (78’)

USMBA : Toual, Yaghni, Cherifi, Khali, Benabderahmane, Sidhoum, Balegh ( Ghazali

83’), Tabti ( Hindou 90’), El Amali, Bougulmouna, Bounoua ( Labani 73’). Entr. : Cherif El Ouazani

JSK : Asselah, Guemroud (Benrabah 7’), Nait Tabah (Mebarki 58’), Tizi Bouali,

Radouani, Rial, Rehai (Si Salem 9’), Yattou, Djerrar, Medjkam, Boulaouidat. Entr. : Hidouci

Après sa victoire face à l’USM Alger lors de la précédente journée, l’USM Bel Abbès a frappé fort hier en battant les camarades de Boulaouidat sur le score de (2-0). Retranchés dans leur camp, les joueurs de la JS Kabylie ont subi les assauts successifs des locaux durant la première période qui s’est pourtant terminée sur un score vierge.

De retour des vestiaires, les camarades de Tabti accentuent la pression sur les visiteurs, amoindris par l’absence de plusieurs joueurs-clés. Le premier but de la rencontre a été l’œuvre de Benabderahmane (61’) qui, de la tête, loge le cuir dans les filets d’Asselah sur une balle arrêtée.

Bouguelmouna a failli doubler la mise à la 63’ après une belle échappée, mais son tir n’est pas cadré. Toujours à l’affût, Balegh inscrit le second but à la 78’ d’un coup franc direct. Trois minutes après, les visiteurs s’offrent une belle occasion pour réduire le score, mais Toual, vigilant, parvient in extremis à détourner le cuir. A noter l’évacuation de l’attaquant Boulaouidat vers l’hôpital suite à une mauvaise chute aux toutes dernières minutes de la rencontre.