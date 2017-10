SuperCoupe : ESS – CRB au stade Chahid Hamlaoui

Réagissez

C’est désormais officiel, la Supercoupe 2017 ES Sétif – CR Belouizdad entre le champion en titre et le tenant de la coupe d’Algérie, n’aura pas lieu au stade du 5 Juillet, et se jouera officiellement le 1er Novembre prochain, au stade Chahid Hamlaoui de Contantine. La décision a été prise hier par la Ligue de football professionnel, après avoir renoncé à faire disputer ce match de super- coupe au stade du 5 Juillet comme souhaité initialement, du moment que la pelouse du temple olympique ne sera pas prête avant cette date. Cette décision intervient suite à la réunion tenue hier matin, à Alger, entre les responsables de la Ligue, à leur tête le président Mahfoud Kerbadj et les responsables de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf, durant laquelle les responsables du stade du 5 Juillet ont présenté un rapport sur le stade, qui indique clairement que la pelouse ne pourra pas accueillir ce match de supercoupe à la date prévue.