Supercoupe ESS 0 – CRB 0 (4-3 aux tirs au but pour l’Entente)

Stade Chahid Hamlaoui (Constantine)

Arbitres : Arab, Zerhouni, Bayoud

ES Sétif : Zeghba, Ziti, Saâd, Nessakh (Djahnit 70’), Bedrane, Rebaï, Haddouche, Aït Ouamar, Djabou, Bakir (Nadji 79’), Benayad (Amokrane 58’)

Entr. : Madoui

CR Belouizdad : Salhi, Bouchar, Naâmani, Belaïli, Heriat, Draoui, Zenasni, Hamia, Lakroum (Bettouche 81’), Aïchi, Sameur (Khoudi 90 + 4’)

Entr. : Todorov

La partie démarre sur les chapeaux de roues, avec deux équipes qui essayent de construire le jeu, et surtout d’offrir un beau spectacle à leurs galeries respectives. Cependant, si le ballon circule plutôt bien des deux côtés, et que les joueurs des deux camps se montrent appliqués, la première mi-temps n’en reste pas moins fermée, et à part l’occasion de l’avant-centre sétifien Benayad, lequel a manqué d’ouvrir le score de la tête (23’), les gardiens Zeghba et Salhi n’ont pas eu grand-chose à faire, de même que le public du stade Hamloui qui n’a rien eu à se mettre sous la dent. A la reprise, les velléités offensives de l’ESS se précisent, et le danger se fait plus présent devant la cage de Salhi, comme à la 49’, où Bouchar, sous la pression des attaquants adverses, a failli tromper son gardien, à la 56’, avec le tir d’Aït Ouamar passé à quelques centimètres de la barre transversale, ou encore la tête du remplaçant Amokrane à la 66’, suite à un centre de Haddouche, et sur laquelle Salhi a dû étaler toute sa classe.

En face, les Be-louizdadis sont restés sur leurs gardes, ne se permettant que quelques rares contre-attaques, à l’image de celle amorcée à la 49’ par Zenasni qui passe à Heriat dont le centre en retrait ne trouve personne à la réception. C’est donc sur le score de 0 à 0 que l’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires. Comme le veut la tradition, la séance des tirs au but apportera son lot de surprises, et c’est le tir réussi d’Aït Ouamar qui entérinera la victoire de l’ESS, laquelle remporte cette édition 2017 de la Supercoupe.