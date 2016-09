Réagissez

Les handballeurs seniors messieurs du GS Pétroliers ont succédé, vendredi, à la JSE Skikda en s’adjugeant le trophée de la supercoupe d’Algérie 2016, après leur victoire devant le MC Saïda (36-28).

A la Coupole du 5 Juillet (OCO), les protégés de Réda Zeguili, au riche palmarès, n’ont pas tremblé pour remporter cette deuxième édition de la Supercoupe. Cette consécration permet au sept du GSP de se tester avant la probable participation à la Coupe arabe prévue le 18 octobre prochain à Oujda ou à la Coupe d’Afrique fixée au 20 octobre au Burkina Faso.

L’entraîneur Zeguili, qui est satisfait de ce premier titre de la saison, souhaite vivement que le championnat reprenne le plus tôt possible. «Cela y va de l’intérêt de handball algérien», nous fera remarquer Zeguili, l’ancien coach de l’EN de handball championne d’Afrique en 2015. Par ailleurs, et comme nous l’avions annoncé dans ces mêmes colonnes, le HBC El Biar qui devait rencontrer le GSP a renoncé à prendre part à la Supercoupe senior dames pour de multiples raisons. C’est finalement l’équipe de HAWA Saïda qui a remplacé El Biar dans un match gala face aux joueuses du GSP, victorieuses sur le score de 23-21.