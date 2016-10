Réagissez

La Supercoupe d’Algérie de football, qui opposera le champion en titre, l’USM Alger, et le vainqueur de la Coupe d’Algérie, le MC Alger, aura lieu le 1er novembre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP).

Les travaux de la pose d’une nouvelle pelouse au stade du 5 Juillet ne permettent pas le déroulement de cette rencontre tant attendue dans ce stade mythique. Les deux équipes vont s’affronter jeudi à Blida pour le compte de la 7e journée du championnat national de Ligue 1. L’USMA, leader du championnat, veut accroître son avance, tandis que le MCA, défait à Sétif, veut se racheter.

Le match se déroulera à huis clos. Un autre match est prévu le même jour à Médéa entre l’OM et le NAHD et sera retransmis en direct sur le petit écran. En revanche, l’USMH, la seule équipe qui n’a pas encore gagné depuis le début de saison, retrouvera son stade fétiche d’El Mohammadia à l’occasion de la réception du DRB Tadjenanet. Les autres matchs de la journée sont programmés pour vendredi et samedi.