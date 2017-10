Réagissez

Sous l’égide de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB), la Fédération algérienne (FAVB) a organisée récemment, à l’Ecole nationale des sports olympiques El Bez (ENSO) de Sétif, un cours international au profit des entraîneurs de volley-ball «FIVB Level 1 Coaches Course».

Ce stage a été encadré par des instructeurs internationaux algériens, à savoir Abdelkader Ould Ammar (directeur du cours, ex-DTN/FAVB), Kamel Imloul (instructeur FIVB ex-entraîneur national Messieurs). Un record de 40 postulants, dont 2 femmes, ont eu l’honneur d’assister pendant 5 jours à l’enseignement pratique et théorique, après avoir terminé les cours en ligne qui ont débuté en juillet 2017.

Les candidats sont issus des différentes régions d’Algérie, composés d’anciens athlètes des équipes nationales, à l’image de Fayçal Tellouche et Ali Dif, champions d’Afrique (Caire/1991 et Alger/1993) et participation aux Jeux olympiques (Barcelone/1992), ainsi que de joueurs de clubs, d’entraîneurs et de professeurs d’activités physiques et sportives. Les 40 candidats ont réussi aux deux examens théorique et pratique.

Le président de la FAVB, Mustapha Lemouchi, a présidé la cérémonie de clôture et de remise des attestations

de participation aux cours FIVB niveau 1.