Stage de trois jours pour les Verts

Réagissez

En prévision de la Coupe d’Afrique des nations (African cup bronze), prévue au Cameroun au début du mois de mai 2017 et qui regroupera le Cameroun, le Nigeria et l’Algérie, un stage de la sélection algérienne est programmé les 31 mars, 1er et 2 avril 2017. Cinquante joueurs ont été convoqués pour ce stage sous la houlette du nouveau staff technique, à sa tête Boumediene Allam (assisté de 2 adjoints français, Jean Jacques Crenca et François Gelez).

Le 18 mars prochain à 10h, il sera procédé à l’inauguration du siège de la Fédération algérienne de rugby (RAR) en présence du président du COA, Mustafa Berraf, ainsi que d’un représentant du MJS à l’adresse suivante : Villa des Rosiers, 10 rue Youcef Lamine, 16107, Bologhine, Alger. Une conférence de presse sera animée par le président de la Fédération algérienne de rugby, Sofiane Ben Hassen. A. B