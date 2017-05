Stades du monde

Réagissez

Italie : l’entraîneur Spalletti quitte l’AS Rome

L’AS Rome (Serie A italienne) a annoncé hier qu’elle mettait un terme à sa collaboration avec l’entraîneur Luciano Spalletti qui a mené La Louve dimanche à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions d’Europe. Spalletti était arrivé à Rome en janvier 2016 en remplacement du Français Rudi Garcia. Le technicien italien avait déjà dirigé le club de la capitale italienne de 2005 à 2009. Il avait alors remporté deux coupes d’Italie, les deux derniers trophées gagnés par le club. Sous sa direction, l’équipe a obtenu le plus grand nombre de points et a marqué le plus de buts en une saison de toute l’histoire du club. La saison a aussi été marquée par des éliminations décevantes en demi-finale de coupe d’Italie face au rival de la Lazio et en 8e de finale d’Europa League contre Lyon. Le travail de Spalletti a été parasité par ses rapports très tendus avec Francesco Totti, idole de la Roma, qui a disputé dimanche son dernier match avec le club à 40 ans passés. Spalletti pourrait être prochainement nommé entraîneur de l’Inter Milan, selon les médias italiens. Pour la Roma, c’est le nom d’Eusebio Di Francesco, actuellement en poste à Sassuolo et ancien joueur du club, qui revient le plus souvent.

Griezmann, joueur le plus utilisé en Europe

L’attaquant français de l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann, a été le joueur le plus utilisé cette saison en Europe, cumulant 63 matches, soit 5 de plus que les Monégasques Subasic et Glik, également demi-finalistes de la Ligue des champions, selon une étude publiée hier. Avec 63 matches disputés et 5454 minutes, soit plus de 90 heures de compétition depuis le 1er juillet dernier, Griezmann, en stakhanoviste des pelouses, devance le défenseur nigérian Wilfred Ndidi (Leicester), qui compte 61 matches et 5290 minutes de présence, selon les conclusions du Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel. En 3e position, figure l’Espagnol de l’Atletico Madrid Koke (62 matches, 5274 mn) qui devance les deux Monégasques Danijel Subasic et Kamil Glik avec 58 rencontres disputées, soit autant que le Brésilien Neymar de Barcelone, selon l’étude qui porte sur les cinq grands championnats européens. Le Brésilien du PSG, Marquinhos pointe à la 8e place (58 matches, 5089 mn), derrière le milieu de terrain international français de Manchester United, Paul Pogba (60 rencontres, 5143 mn).

Égypte : Al Ahly remporte son 39e titre

Al Ahly du Caire s’est adjugé lundi soir son 39e titre de champion après le match nul concédé à domicile face à Misr El Maqassa (2-2) dans le cadre de la 30e journée du championnat égyptien de football. A l’issue de ce résultat, Al Ahly (1er, 76 pts) préserve ses 12 points d’écart sur son poursuivant direct Misr El Maqassa, à quatre journées de l’épilogue. Avec 23 victoires et 7 nuls, les Diables Rouges ont la particularité d’être encore invaincus cette saison. Avec 39 titres de champion dans sa vitrine, Al Ahly a tout simplement remporté l’équivalent du double de tous les titres décrochés par les autres clubs du pays. Cette saison, le Zamalek, 12 fois sacré champion, est d’ailleurs seulement 3e et relégué à 19 points. Al Ahly est engagé en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique, où il occupe la tête du classement du groupe D avec 4 points, conjointement avec les Zambiens de Zanaco. Le club a déjà remporté 8 trophées en Ligue des champions dont le dernier en date c’était en 2013.

Allemagne : Wolfsburg sauve sa tête en Bundesliga



Wolfsburg a sauvé lundi sa place en Bundesliga en battant Brunswick 1-0 en barrage retour de relégation/montée, après avoir remporté le match aller sur le même score. Le but de Wolfsburg a été marqué par Vieirinha à la 49’. Wolfsburg avait terminé 16e de la Bundesliga cette saison, et Brunswick 3e de D2. Stuttgart et Hanovre, premier et deuxième de D2, sont promus et croisent Darmstadt et Ingolstadt, 17e et 18e de D1, qui redescendent en division inférieure.