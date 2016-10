Stades du Monde

Réagissez

Real Madrid. Modric absent un mois

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, qui a été opéré avec succès du genou gauche hier, sera absent des terrains pour une durée d’un mois, selon les médias espagnols. «Modric a aujourd’hui (dimanche) subi avec succès une arthroscopie au genou gauche pour enlever un fragment rotulien», a annoncé le Real Madrid dans un communiqué, sans pour autant dévoiler la durée de son indisponibilité. Selon les médias espagnols, Modric pourrait être tenu éloigné des terrains pour une durée d’un mois. D’ores et déjà forfait pour disputer les matches de qualifications pour le Mondial-2018 avec la Croatie la semaine prochaine, Modric devrait manquer les rencontres face au Betis Séville, l’Athletic Bilbao et Alaves en Liga, et contre le Legia Varsovie en Ligue des champions. Avec Isco, James Rodriguez et Marco Asensio, l’entraîneur Zinedine Zidane dispose de plusieurs options pour pallier l’absence de son milieu de terrain.



Werder Brême : Nouri nommé entraîneur

Le Werder Brême, 15e du championnat d’Allemagne, a nommé dimanche Alexander Nouri, un habitué de la maison hanséatique, comme entraîneur jusqu’à la fin de la saison, en remplacement de Viktor Skripnik, renvoyé le 18 septembre. Nouri avait déjà pris les commandes de l’équipe pour assurer l’intérim et les dirigeants brêmois lui ont accordé leur confiance jusqu’à la fin de la saison. Avec Skripnik, le Werder a connu le pire début de saison de son histoire, avec trois défaites de rang et une place de lanterne rouge. Depuis sa prise de fonction, Nouri a certes commencé par une défaite contre Mayence (2-1) à domicile, mais a enchaîné ensuite une victoire contre Wolfsburg (2-1) et un match nul à Darmstadt (2-2). Passé par les équipes de jeunes du club du nord de l’Allemagne dans les années 1990, Nouri était depuis 2014 entraîneur de l’équipe réserve du Werder.



Espagne : Inigo Martinez en renfort

Le sélectionneur de l’Espagne, Julen Lopetegui, a appelé en renfort le défenseur de la Real Sociedad Inigo Martinez dans la liste des 23 joueurs déjà retenus pour les matches de qualification du Mondial 2018, a annoncé hier la Fédération espagnole. La présence du défenseur (25 ans, 2 sélections) est destinée à pallier «les doutes sur le plan physique de certains (joueurs) déjà appelés», a précisé la Fédération. L’Espagne, présente dans le groupe I des éliminatoires de la zone Europe, se rendra jeudi en Italie avant d’affronter l’Albanie, dimanche.