La pelouse du stade du 5 Juillet est prête à accueillir le match amical Algérie-République centrafricaine, programmé mardi prochain (14 novembre) à 20h30. Ces dernières heures, des informations alarmistes ont circulé au sujet du gazon qui ne serait pas en bon état.

Contacté sur ce sujet, le directeur de Vegetal Design, Farid Boussaâd, dément cette information qu’il qualifie d’«allégation sans fondement». Selon le responsable de l’entreprise chargée de la pose et de l’entretien du gazon au stade du 5 Juillet, «ceux qui font circuler les fausses informations sur l’état de la pelouse du 5 Juillet n’arriveront jamais à nous détourner de notre mission qui est de doter le stade olympique d’Alger d’une pelouse de très haute qualité afin de permettre aux joueurs d’évoluer sur un billard aux normes internationales. Des personnes ont travaillé nuit et jour afin que la pelouse soit de qualité. Le maximum a été fait et la pelouse est prête depuis le 6 novembre. Nous sommes dans les délais impartis et annoncés avant les travaux entrepris le 2 octobre 2017».

Pour rappel, la programmation de la rencontre USM Alger-WA Casablanca, comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions d’Afrique 2017, au stade du 5 Juillet, a fait couler beaucoup d’encre. A l’époque, la pelouse n’était pas prête pour accueillir des matchs. Une polémique était née, faisant relancer le débat (sans fin) sur la pelouse du stade du 5 Juillet. Au lendemain du derby maghrébin, il y a eu une opération de «regarnissage avec des semences, le terrain a été traité avec des engrais et des produits spécifiques», indique Farid Boussaâd. Aux nombreuses critiques qui mettent en avant les «dépenses faramineuses engendrées par les travaux», le patron de Vegetal Design fait savoir : «A part l’ achat de 200 kg de semences, aucun autre dinar n’a été dépensé lors de l’opération de réfection de la pelouse.

Ceux qui ont avancé des chiffres farfelus auraient mieux fait de vérifier l’information avant de la balancer sans prendre soin de s’adresser à la partie qui s’occupe de cette opération.» «Nous sommes en droit de nous interroger sur les auteurs de cette désinformation et leurs motivations», déplore Farid Boussaâd. Il a tenu à rassurer «les joueurs de l’équipe nationale, ainsi que ceux des clubs qui vont évoluer au stade du 5 Juillet, qu’ils vont jouer sur une magnifique pelouse à partir de mardi prochain. Le gazon était prêt à accueillir le derby algérois programmé le 7 novembre avant qu’il ne soit reporté. Les pluies qui s’abattent sur la capitale depuis 48 heures auront un effet bénéfique sur la pelouse». Le rendez-vous est pris pour mardi.