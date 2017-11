SSC Naples : Ghoulam pourrait revenir en mars 2018

Réagissez

Le défenseur international du SSC Naples (Italie), Faouzi Ghoulam, pourrait reprendre la compétition plus tôt que prévu. Victime d’une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de son équipe face à Manchester City en Ligue des champions d’Europe, Ghoulam a été opéré vendredi avec succès. Il a entamé lundi sa rééducation, a annoncé hier la presse italienne. Le latéral gauche des Verts manquera les deux prochains matchs de la sélection nationale, face au Nigeria (vendredi) et la République centrafricaine mardi prochain. Selon la nature de sa blessure, Ghoulam sera indisponible pendant plusieurs mois, mais le joueur lui-même espère un retour à la compétition au mois de mars 2018. Toutefois, son absence sera un handicap pour l’équipe qui joue les premiers rôles en Serie A cette saison et veut gagner le championnat.