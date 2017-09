Réagissez

Le Comité olympique algérien (COA) organise cette matinée (8h) à l’hôtel AZ, à Zéralda, le Forum national «Femme et sport». Au programme, il y aura l’intervention d’éminentes personnalités spécialisées dans le domaine des sciences du sport et de l’entraînement. Les champions olympiques et du monde algériens seront présents. Pour rappel, c’est Hassiba Boulmerka qui est la présidente de la commission «Sports et femmes» au sein du COA.