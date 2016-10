Sports équestres : Naissance de la première association à Chlef

Réagissez

«Le Cavalier d’Or» est l’appellation de la première association des sports équestres de la wilaya de Chlef, qui a été agréée le 30 mai dernier par les services de la wilaya.

Les membres fondateurs, tous issus de la région et du monde du sport équestre et de l’élevage équin, ont élu Omar Benmouhoub en qualité de président. L’équipe dirigeante réunit en son sein des propriétaires de chevaux et pratiquants de cette discipline avec leurs enfants dont certains font partie de l’équipe nationale cadette. Elle compte également un ancien cavalier du Haras El Djoumhouri en la personne de Cheboua Hamid, qui est aussi chef de piste et juge international.

Les membres de l’association ont examiné récemment les grandes lignes du plan d’action, dont les moyens de développer cette activité sportive avec le concours des autorités locales et la Fédération algérienne des sports équestres. Dans le même sillage, il faut noter la réalisation par la wilaya d’un grand centre équestre de plus de 15 hectares, jouxtant le parc de loisirs de Haï Chorfa, dans la banlieue de Chlef.Certaines installations ont été livrées, d’autres sont en voie d’achèvement.