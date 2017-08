Réagissez

Le cavalier qualifié Aoussat Ahmed ne participera pas au championnat du monde d’endurance des chevaux de 7 ans prévu le 19 août prochain en Belgique.



Il a sacrifié des mois de travail pour participer à cette compétition mondiale, pour en fin de compte apprendre qu’il ne pourra pas le faire faute de visa qui ne lui a pas été délivré dans les délais «parce que la fédération ne s’est pas occupée de son dossier comme il est de coutume en pareil cas», fulmine une source fédérale. Pourtant, le jeune cavalier Aoussat Ahmed s’est lui-même, et non la fédération, acquitté des frais de transport et d’analyses pour son cheval. Des années de travail, d’efforts et de sacrifices partis en fumée à cause de l’insouciance de ceux qui ont pour mission de gérer cette discipline.