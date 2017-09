Réagissez

Les Usmistes se sont montrés dangereux lors du dernier quart...

L’USM Alger a arraché, hier au stade du 5 Juillet, sa qualification aux demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique malgré le nul vierge face au club mozambiquien de Ferroviario Da Beira.

A l’aller, les deux équipes avaient fait match nul aussi (1 – 1). Il faut dire que l’équipe de Soustara s’est fait peur en développant un jeu stérile, perdant ainsi la mainmise sur le milieu de terrain. Les Usmistes ont trouvé d’énormes difficultés lors de la première mi-temps. D’ailleurs, ce sont les visiteurs qui se sont créé la première occasion dès la première minute. Néanmoins, par la suite, le jeu s’est concentré au milieu du terrain durant près d’une demi-heure, à l’exception de cette action de Derfalou (13’) qui s’est retrouvé seul face au gardien Willard, mais ce dernier a réussi à faire sortir le ballon. Lors du dernier quart d’heure, les Rouge et Noir ont été un peu plus entreprenants. Il y a eu respectivement les tentatives de Meziane (27’), Derfalou (30’), mais surtout le tir des 30 mètres d’Abdelaoui (40’) qui a touché le poteau. La première mi-temps s’est terminée donc sur le score de zéro but partout. De retour des vestiaires, ce sont les visiteurs qui se sont montrés les plus dangereux. Il aura fallu que Zemmamouche fasse étalage de tout son art pour sauver son équipe suite aux tirs de Dayo (55’), Amarago (56’) et surtout Fernandes (73’). C’est lors du dernier quart d’heure que les Usmistes ont réussi à se créer de véritables occasions de scorer respectivement par Koudri (75’), Derfalou (79’) et Meziane (82’). Finalement, la rencontre s’est terminée sur un nul vierge.