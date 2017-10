Réagissez

L’USMA gagne en championnat après la désillusion de...

L’USM Alger s’est imposée, hier, au stade de Bologhine, face à l’USM El Harrach, sur le score de deux buts à zéro, dans un match de mise à jour de la cinquième journée du championnat de Ligue 1.

Une victoire importante pour les Rouge et Noir qui subissent une pression de la part de leurs supporters après leur élimination de la Ligue des champions d’Afrique. L’USMA est désormais 12e avec 8 points et trois matchs en retard.

La première mi-temps a été dominée par les Usmistes qui ont, dès l’entame de la partie, pris d’assaut le camp harrachi. D’ailleurs, ils ont réussi à inscrire un but dès la deuxième minute par l’intermédiaire de Derfalou, qui a profité d’une jolie passe de Yaya. Les Harrachis, qui peinent à réagir, se sont créés toutefois une action dangereuse à la 12’ suite à un coup franc bien exécuté par Mellal. Par la suite, Derfalou (26’), Meziane (30’), Sayoud (38’) et Belguit (44’) ont failli doubler la marque. Les joueurs de l’USMH ne se sont créés une deuxième occasion que durant le temps additionnel mais en vain.

En deuxième mi-temps, même si l’USMH a été un peu plus entreprenante après les incorporations de Mebarki et Khelili, elle n’a pu prendre le dessus sur des Rouge et Noir plus appliqués. Ce sont ceux-ci qui se sont toujours créés des occasions dangereuses, notamment par Meziane (47’ et 60’), Belghit (50’) et Benkhemassa (78’). Un pressing qui a donné ses fruits à la 87’ lorsque Hammar a doublé la marque d’un tir puissant. La rencontre s’est terminée donc sur ce score de deux buts à zéro. Samedi prochain, l’USMA enchaînera avec un autre derby en recevant, pour le compte de la 9e journée, le CR Belouizdad.