Soustara bute sur une solide défense du Wydad

L’USM Alger a buté, hier, sur une défense hermétique du Wydad de Casabalaca en match aller des demi-finales de la Ligue des champions africaine.

Le match s’est terminé sur le score vierge qui n’arrange pas les affaires de la formation algérois sachant que la manche retour, prévue le 20 octobre prochain à Casablanca, s’annonce très difficile. Les camarades de Zemmamouche n’ont pas pu déverrouiller le système défensif des Marocains. L’entraîneur Paul Put a effectué pourtant quelques changements dans le onze-type en incorporant des joueurs à vocation offensive pour donner plus de tonus au compartiment avant, mais cela n’a pas servi à grand-chose devant une équipe bien regroupée en défense. En effet, il a aligné d’entrée de jeu Benguit à la place de Koudri et Hamzaoui à la place de Beldjillali.

En manque d’inspiration et de concentration, les Rouge et Noir n’ont pas pu exploiter le peu d’occasions qui s’étaient présentées à eux, à l’image de Hamzaoui qui a raté son contrôle peu avant la pause. En 2e période, le jeu s’est animé quelque peu du côté des Usmistes, à la recherche du but libérateur, mais les joueurs du Wydad fermeront toutes les issues et parviendront à annihiler toutes leurs tentatives. Dans le dernier quart d’heure, Benguit a failli trouver la faille sur un travail individuel ponctué par un tir croisé à ras de terre, mais le portier Laâroubi était sur la trajectoire pour dévier le cuir en corner.

L’incorporation de Hammar à la place de Hamzaoui n’a pas apporté le soutien voulu au compartiment offensif. Ce dernier, toujours en baisse de forme depuis le début de saison, nous a habitués à mieux. Le nombreux et merveilleux public de l’USMA qui a fait le déplacement était très déçu par la prestation de son équipe, mais aussi du résultat. De toutes les façons, il reste une deuxième manche à disputer dans vingt jours et l’USMA devra se montrer plus costaud à Casablanca si elle veut disputer sa deuxième finale de son histoire et pourquoi pas la remporter.