Soulier d’Or : El Khabar Erriadhi Zaabia couronné

Zaabia recevant le Soulier d’or des mains de Domenech

La 5e édition du Soulier d’or d’El Khabar Erriadhi s’est déroulée dimanche soir au Marriott à Constantine en présence de nombreux acteurs du football et d’invités venus assister à la soirée au cours de laquelle le Libyen Mohamed Zaabia (ex-MC Oran) a reçu le Soulier d’or récompensant le meilleur buteur de la saison 2015-2016 (13 buts).

Dans une brève allocution, Abdelmalek Benhamadi, président du conseil d’administration de Condor, principal partenaire du quotidien sportif El Khabar Erriadhi, a mis l’accent sur la portée de ce trophée «qui récompense le mérite, le talent et l’excellence des sportifs». Le directeur du quotidien, Adlène Hamidechi, a souligné «l’importance de cette distinction qui couronne les efforts individuels et collectifs d’une saison».

El Khabar Erriadhi et son partenaire ont indiqué que le choix de Constantine pour abriter la 5e édition du trophée s’inscrit dans la volonté de faire voyager la cérémonie à travers le territoire national et annoncé que la prochaine édition aura lieu à El Oued. Cette soirée a été marquée par l’hommage à titre posthume rendu à Mohamed Salah Diabi, président du MO Constantine, champion d’Algérie en 1991 et ancien président de la FAF. Mohamed M’haia, ancien secrétaire général du CS Constantine et de la FAF, Amar Ghotari, ancien arbitre international, Rachid Bouarata, champion d’Algérie avec le MOC en 1991, ex-membre du staff technique aux côtés de Georges Leekens (2003) et bien d’autres sportifs en activité et dirigeants qui ont apporté leur pierre à la construction de l’édifice du football.

Des Algériens ont aussi été honorés

L’invité de marque de la 5e édition du Soulier d’or, l’ex-joueur et sélectionneur de l’équipe de France entre 2004 et 2010, Raymond

Domenech, a animé une conférence de presse en marge de la soirée. De nombreux dirigeants de club et d’anciens joueurs, à l’instar de Salah Assad, Lakhdar Belloumi, Mehdi Cerbah, Abdelhakim Serrar, Kheireddine Madoui étaient présents et ont remis des distinctions et des trophées aux lauréats. Notre confrère Hammou Belahmar et notre consœur Nabila ont animé avec brio la soirée, au cours de laquelle l’humoriste Abadat a encore fait un tabac avec ses sketches. A l’année prochaine à El Oued.