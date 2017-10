Réagissez

L’attaquant et buteur du NA Hussein Dey, Ahmed Gasmi, recevra, lundi 9 octobre, au Centre international des congrès (CIC) à Alger, le Soulier d’or 2017, trophée récompensant le meilleur buteur de la Ligue 1 par le quotidien sportif arabophone El Khabar erryadhi.

La saison passée, le joueur du NAHD, Ahmed Gasmi a terminé en tête du classement des buteurs avec 13 buts, il succède ainsi à l’ancien attaquant du MC Oran, le Libyen Zaâbia. Lors des précédentes éditions, les joueurs Messaoud, Djallit, Ebossé et Derrardja ont tous été honorés par cette distinction, devenue une tradition.

Le directeur de publication, Adlane Hamidchi, nous a déclaré à l’occasion de cette 6e édition : «A travers cette distinction, nous voulons honorer le football local et pousser les joueurs à se surpasser pour réaliser les meilleures performances possibles. Notre quotidien va également décerner le Soulier d’argent au meilleur buteur de la Ligue 2 de la saison passée, Adil Djaâbout (ex-USB).

Des trophées seront également décernés au meilleur entraîneur de la saison, le meilleur gardien de but et la meilleure galerie (public le plus fair-play).» Adlane Hamidchi relève aussi l’intérêt que porte son journal pour le football féminin, puisque cette catégorie a eu sa part de distinction depuis trois ans.

«Le journal récompense depuis trois ans la meilleure joueuse, la meilleure buteuse et la meilleure gardienne de but en championnat féminin», annonce Adlane Hamidchi. Notre interlocuteur ne manquera pas de souligner que le trophée du meilleur athlète de l’année sera décerné à l’athlète handisport Nassima Saïfi, championne paralympique et mondiale au lancer du disque. La cérémonie de remise des trophées et cadeaux sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sportives et politiques.