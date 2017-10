Soulier d’Or 2017 : Gasmi honoré par El Khabar Erriadhi

Réagissez

L’attaquant du NA Hussein Dey, Ahmed Gasmi, sacré meilleur buteur de la saison passée avec 14 réalisations, a reçu hier le Soulier d’or 2017, trophée décerné par le quotidien sportif El Khabar Erriadhi. Gasmi s’est montré très heureux par cette distinction, il a déclaré à l’occasion : «Je suis très heureux.

C’est grâce à la contribution de mes coéquipiers et au soutien des supporters du NAHD que j’ai obtenu ce trophée.» La cérémonie s’est déroulée lundi soir au Centre international des conventions (CIC) à Alger, en présence de plusieurs personnalités sportives et politiques et a été rehaussée par la présence des deux anciennes stars du football africain, Tarek Diab (Tunisie) et Badou Zaki (Maroc). Ce dernier a également reçu un trophée pour sa consécration, la saison passée, en coupe d’Algérie avec le CR Belouizdad. Son homologue de l’USM Bel Abbès, Si Tahar Cherif El Ouazzani, a reçu le trophée du meilleur entraîneur de la saison après le brillant parcours réalisé avec son équipe. Le Soulier d’argent du meilleur buteur de la Ligue 2 est revenu à l’ex-attaquant de l’US Biskra, Adel Djaâbout.

Pour sa part, Bouheni Naima a reçu le Soulier rose de la meilleure joueuse du championnat d’Algérie féminin, tandis que le portier du CSC, Chems Eddine Rahmani, (ex-MOB) a reçu les Gants d’or, trophée destiné au meilleur gardien de but de la saison. Le trophée de la meilleure galerie est revenu aux supporters du CSC. L’ancien capitaine et défenseur des Verts, Carl Medjani, a également été récompensé par un trophée spécial, pour service rendu au football national. Enfin, l’attaquant des Verts, Hillel Larbi Soudani a reçu le Soulier Condor, trophée décerné par le sponsor officiel qui porte son nom. Le trophée de meilleur athlète de l’année est revenu à l’athlète handisport Nassima Saïfi, championne paralympique et mondiale de lancer du disque.