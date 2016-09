Réagissez

L’attaquant du Dinamo Zagreb (Croatie), Hillel El Arabi Soudani, est le meilleur buteur des éliminatoires de la CAN-2017.

Ses deux buts d’avant-hier soir face au Lesotho pour le compte de la dernière journée (8’ et 39’) ont portés sa moisson à 7 réalisations. Uniquement face au Lesotho, l’ancien attaquant de l’ASO Chlef a inscrit 4 buts. En plus des deux buts d’avant-hier, il est l’auteur d’un doublé au match aller qui s’est déroulé le 6 septembre 2015. Ses trois autres buts ont été inscrits d’abord contre les Seychelles le 13 juin 2015 (2 buts) et le 2 juin 2016 (1 but).

En somme, Soudani a à son actif trois doublés. Avec 7 buts, il devance, entre autres, l’Egyptien Mohamed Salah, William Jebor (Liberia), Getaneh Kebede (Ethiopie) et Fiston Abdul Razak (Burundi), avec 5 buts chacun. Le meilleur buteur actuel de l’équipe nationale, Islam Slimani, n’a, quant à lui, inscrit que 4 buts durant ces éliminatoires. Il faut noter que l’Algérie avec 25 buts est la meilleure équipe offensive durant cette campagne pour la qualification à la CAN-2017. En tout cas, avec le doublé d’avant-hier, Soudani totalise 20 buts avec la sélection nationale. Il est à 3 buts de Slimani (23). Abdelhafid Tasfaout reste le meilleur buteur de l’EN de tous les temps avec 34 buts, suivi de Rabah Madjer (29), Lakhdar Belloumi (27) et Djamel Menad (25).