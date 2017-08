Éliminatoires du CHAN-2018. Algérie 1 – Libye 2

Sortie ratée des Vert

Les Verts se sont fait surprendre samedi à Constantine

Stade Chahid Hamlaoui de Constantine

Arbitrage : Guezzaz, Azegaou et Mabrouk

Averts : Benguit (Algérie) - Khalfallah, Et Tebbal, Aïssa, Sabbou (Libye)

Buts : Darfalou (1’, Algérie) ; Rahmani (6’ csc), Ellafi (47’, Libye)

Algérie : Rahmani, Ziti, Ferhani, Bedrane, Madani, Benguit, Belarbi, Boukhenchouche (Meziane 59’) Darfalou, Boulaouidat, Hamzaoui (Meziani 64’)

Entr. : Alcaraz

Libye : Nashnoush, Khalfallah, Senad, Abboud, Sabou, Aïssa

(El Mebrouk 75’), Bader, Al Ayat, Ellafi, Et Tebbal (Sola 66’),

Al Ghanoudi (Belaïd 90 + 2’)

Entr. : Damja

Les locaux ont lamentablement raté leur première sortie des éliminatoires du CHAN-2018, et ce, en concédant une défaire inattendue devant des Libyens loin d’être donnés favoris de cette manche aller. L’entame avait pourtant été idéale pour les coéquipiers de Ziti, avec un but inscrit dès la première minute de jeu par Oussama Darfalou qui, d’une frappe des 15 mètres, n’a laissé aucune chance au portier libyen Nashnoush. Cependant, l’élan de l’EN a vite été brisé par l’incroyable bourde commise par son gardien Rahmani sur une balle anodine de Sabbou (6’), et cette égalisation donnera des ailes aux Libyens qui résisteront aux assauts menés par Benguit, Boualouidat, Darfalou et Hamzaoui tout au long de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, l’élément le plus en vue côté adverse, Muaid Ellafi, profite d’une faute de marquage pour ajuster le gardien d’un tir imparable et donner l’avantage à son équipe (47’). Ce second but aura pour effet de scier les jambes des Algériens qui confondront souvent vitesse et précipitation, d’autant plus qu’en face, les poulains de Damja vont se contenter de défendre leur précieux acquis.

Déclarations des entraîneurs : Lucas Alcaraz : «Il arrive parfois que le résultat d’un match ne reflète pas fidèlement sa physionomie. Mes joueurs se sont créé 7 à 8 occasions en première mi-temps et auraient pu gagner par un score lourd. Malheureusement, les efforts considérables qu’ils ont fournis ont fait que les lignes se soient desserrées en seconde période, en plus du déficit physique des joueurs qui était somme toute prévisible. Cela dit, nous avons pu voir de belles choses, et quoi qu’il en soit, ces joueurs constituent l’avenir de la sélection. La manche retour à Sfax s’annonce très difficile, d’autant plus que nous ignorons dans quelles conditions elle va se dérouler, mais nous essayerons de marquer dès l’entame afin de garder intactes nos chances de qualification.»



Jalal Damja : «Je suis très heureux de cette victoire et très optimiste pour la suite. Nous avons fait un grand pas vers la qualification, mais je suis conscient que la manche retour sera difficile, et il faudrait que nous soyons vigilants afin de conforter nos chances de jouer le CHAN. J’avais auparavant déclaré que la défaite en match de préparation contre le Maroc ne reflétait pas le niveau véritable de l’équipe libyenne, et le résultat d’aujourd’hui confirme mes propos. Concernant la physionomie de la rencontre, nos joueurs ont évolué intelligemment et ont su exploiter les erreurs commises par la défense algérienne.»M. B.

Mohamed B.