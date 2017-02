Réagissez

Sofiane Hanni, l’une des révélations de la sélection algérienne lors de la CAN-2017 avec un but inscrit face à la Tunisie et deux passes décisive à Slimani face au Sénégal, dont l’une a été transformée en but, est revenu sur sa participation et l’expérience vécue au Gabon avec les Verts. Dans une déclaration au journal belge La Dernière Heure», le capitaine de l’équipe d’Anderlecht (D1 belge) estime que la CAN est une bonne expérience malgré l’élimination précoce des Verts au premier tour. «Je suis content d’avoir découvert la Coupe d’Afrique. Malgré l’élimination bien trop précoce, cela reste une expérience que je n’oublierai pas», a déclaré en substance Hanni sur lequel il faudra compter lors des prochaines échéances. Le meilleur buteur du championnat belge la saison passée n’a pas bénéficié d’un temps de jeu considérable, où il n’a été titularisé que face au Sénégal alors qu’il méritait plus. Sur son nouveau statut de remplaçant avec Anderlecht depuis son retour de la CAN, il ajoute : «Je savais en partant à la CAN que je risquais de perdre ma place au Sporting. Le club a remporté les deux matches où je n’étais pas là et je ne peux rien revendiquer. Je vais juste me battre pour récupérer ma place.»