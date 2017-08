Sofiane Guerram à la barre technique

Réagissez

Aussitôt la passation de consignes effectuée avec Riad Haïchour, le nouveau président du MOC, Samir Benabderrahmane, est passé aux choses sérieuses, et ce, en procédant au recrutement de l’ex-entraîneur de l’E Collo et du CRB Kaïs, Sofiane Guerram, en attendant de plancher avec le responsable de la barre technique sur l’effectif de cette saison, lequel sera essentiellement composé de jeunes espoirs de la ville.

Dans une déclaration à la radio locale, M. Benabderrahmane a indiqué que la priorité du bureau, qui devrait comprendre, outre l’ancien président Abdelhakim Madani, de nouveaux visages, à l’image de l’entrepreneur El Hamel Merniz, était d’assainir l’environnement du club, préalable, selon lui, à toute ambition de jouer les premiers rôles en championnat, autrement dit, les Ciel et Blanc ne vont pas cibler l’accession cette année, ce qui est somme toute logique, surtout au vu du retard pris dans la préparation. «Ce que je peux dire, c’est qu’on aura une équipe compétitive et qui va honorer le football constantinois. Remettre en ordre la maison est une tâche lourde, mais je suis optimiste, car c’est le souhait de toute la famille mociste», a-t-il précisé.

Au sujet du nouveau coach, le président a déclaré : «Sofiane Guerram est un jeune entraîneur du cru. Il a des diplômes obtenus en Algérie et en France. Et en tant que supporter du MOC, c’est le seul de ceux que nous avons contactés qui a accepté de relever le défi et de participer au

sauvetage du Mouloudia.»

Enfin, il convient de signaler que ce sont les services de la DJS qui ont pris en charge, sur instruction du nouveau wali, Abdelmadjid Saïdoun, les frais d’engagement du club en championnat (1,3 million de dinars), prélude, selon les promesses qu’il a faites au président qu’il a accueilli mercredi passé, à d’autres actions du même acabit, entre autres se pencher sur le problème des comptes bloqués du CSA, et également solliciter les opérateurs économiques, publics et privés, afin d’apporter leur aide au club.