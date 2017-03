Sofiane Cherfaoui triomphe aux... poings

Réagissez

Victoire méritée pour le pugiliste algérien...

Le boxeur professionnel algérien, Sofiane Cherfaoui, a battu aux points le pugiliste serbe Radovic Bojan, dans un combat disputé dans la soirée du jeudi dernier, à la salle omnisports du 1er Novembre 1954 de la ville de Tizi Ouzou.

Le champion d’Afrique en titre a livré six rounds de haute facture face à un coriace adversaire. En semi-professionnel (4 rounds de 3 minutes), c’est Kouas Kebir (Algérie) qui a remporté la victoire aux points devant son adversaire, le Français Anthenor Anrew.

Chez les amateurs, Addour Mourad (USTO) Chaalal Salim (US Tizi Ouzou), Chabani Islam (FCTO) et Larabi Nassim (OC Tizi Rached) se sont distingués respectivement dans les catégories école, cadette, junior et senior. Des prix, des médailles et récompenses ont été décernés à tous les participants à ce tournoi en présence des autorités locales et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Notons que ce tournoi a été organisé à l’occasion de la Journée nationale de la Victoire (19 mars 1962), sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, en collaboration avec l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou, la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), le manager promoteur de boxe professionnelle, Ador Ali, la Ligue de boxe de Tizi Ouzou et l’Association sportive Thafath (La lumière) de Ouaguenoun. L’entrée était gratuite, au grand bonheur des fans du noble art qui se sont déplacés en grand nombre pour soutenir les dix boxeurs algériens en lice dans ce tournoi.