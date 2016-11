Réagissez

Société Générale Algérie a honoré les athlètes algériens médaillés aux Jeux paralympiques de Rio 2016 lors d’une cérémonie organisée en l’honneur des champions, jeudi dernier au restaurant le Golf de Dély Ibrahim.

Société Générale Algérie, sponsor officiel de la Fédération handisports (FAH), accompagne la fédération depuis 6 ans. Les performances réalisées par les athlètes à Rio sont le fruit des efforts, du travail de ces derniers, du dévouement des dirigeants et responsables de clubs et de la fédération, mais aussi de l’accompagnement jamais démenti de la société citoyenne qui a décidé d’encourager les athlètes handisports dans l’accomplissement de performances qui rehaussent l’image des athlètes et celle du sponsor officiel. Lors de la cérémonie, Société Générale Algérie a primé les athlètes médaillés aux Jeux paralympiques de Rio 2016 en leur attribuant des primes de l’ordre de 150 000 DA pour les médaillés d’or (4), 110 000 DA pour les médaillés d’argent (5), et 80 000 DA pour les médaillés de bronze (6).

A rappeler que Société Générale Algérie a multiplié ses actions d’assistance, de soutien et de partenariat en direction des associations «engagées dans des actions en faveur de l’insertion sociale des handicapés, de l’enfance défavorisée, de la promotion de l’art et de l’émergence de jeunes talents, de la prévention du cancer et du don de sang», comme l’indique le communiqué de presse remis avant le début de la cérémonie.