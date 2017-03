Réagissez

La crise financière menace sérieusement l’avenir de la JSM Béjaïa, qui reste sur une défaite inattendue concédée vendredi dernier face au CA Bordj Bou Arréridj.

Une défaite qui fait que la JSMB occupe conjointement la 3e place avec l’US Biskra, mais reste sous la menace de la JSM Skikda. Avec un autre déplacement prévu, ce week-end, à Saïda, pour le compte de la 25e journée du championnat, les Vert et Rouge vont jouer gros.

La direction du club, qui est consciente de la situation que traverse le club, a réagi par un communiqué, à travers lequel elle a rassuré les joueurs quant à leur dû, puisque les dirigeants attendent le versement des subventions pour procéder au payement des joueurs qui attendent leurs cinq mois de salaires. «La JSM Béjaïa, qui n’est qu’à quelques longueurs de retrouver l’élite du championnat national, qui est un but pour nous tous, traverse actuellement quelques soucis financiers.

Cette situation a engendré une baisse de résultat de la part des joueurs. Nous, dirigeants et responsables de ce club, travaillons dans ce sens, afin de pouvoir trouver une solution à ce problème, et ce, dans les plus brefs délais et dans le but de permettre aux joueurs de préparer la prochaine rencontre dans les meilleures conditions.»

Le manque de motivation semble avoir sérieusement influé sur les résultats de l’équipe, qui reste sur une série de trois matchs sans victoire. La préparation du match face au MCS a commencé hier et le staff technique est appelé à remobiliser ses troupes.