Le président de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, n’a pas jugé utile d’opérer des changements à la tête de la barre technique.

Lors d’une conférence de presse tenue avant-hier soir, le boss béjaoui a déclaré : «On ne peut pas opérer des changements alors que l’équipe occupe la première place. Franchement, je ne peux pas critiquer l’entraîneur bien qu’il a failli lui et les joueurs face au MCS.» Lors de la réunion qu’il a tenue avec les joueurs et le staff technique avant la reprise des entraînements, le président Tiab a haussé le ton en exigeant une qualification au prochain tour de la coupe d’Algérie ce week-end face à l’USM Blida et de se racheter face à la JSM Skikda en championnat : «Cette défaite face au MCS n’est pas pour arranger nos affaires. C’est dommage, car on avait misé sur une victoire pour creuser l’écart. Désormais, on doit se qualifier en coupe et se racheter face à Skikda pour reprendre confiance en prévision de la suite du parcours.» A propos des matches restants, Tiab annonce que l’équipe vise à récolter le maximum de points pour terminer la phase aller en tête du classement.