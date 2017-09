Sixième défaite de suite pour les Algériennes

Réagissez



La sélection algérienne cadette de handball a terminé son parcours en Championnat d’Afrique de la catégorie sur une défaite face au Sénégal (42-29), lors de la sixième et dernière journée disputée hier à Abidjan. C’est la sixième défaite en autant de matches pour les Algériennes, après celles concédées contre l’Angola (37-18), la Tunisie (41-20), la RD Congo (26-20), l’Egypte (36-14) et la Côte d’Ivoire (28-24).

L’Egypte a été sacrée championne d’Afrique après avoir remporté ses cinq premiers matchs. Sept pays participent à cette compétition : l’Algérie, la Tunisie, la RD Congo, le Sénégal, l’Angola, l’Egypte et la Côte d’Ivoire, pays organisateur.