Six médailles pour l’Algérie

L’association des arts martiaux, Nadi Riadi Multisports Noumour, de la commune de Rebahia (w. de Saïda) active depuis 2010 avec leTaekwondo puis s’est reconvertie pour pratiquer une nouvelle discipline introduite dans notre pays, depuis deux ans, une variante du Taekwondo, en l’occurrence le Take One Jetsu. Comme cet art martial n’avait pas encore de fédération et n’était pas encore structuré, l’association a été, sous l’égide de la fédération nationale de karaté Todokai, pour ce championnat du monde qui s’est déroulé du 7 au 12 décembre 2016, à Akaba en Jordanie.

Othmani Mohamed, président de l’association, chef de délégation et entraineur des six athlètes représentant l’Algérie en Jordanie pour ce championnat regroupant 18 pays, entre autres l’Egypte, l’Italie, le Maroc, l’Allemagne, nous dira : «Des six athlètes séniors, aucun n’est revenu bredouille, six participants : six médailles. Les médaillés sont Mostefai Ali, médaille d’or, de la wilaya de Saïda. Pour les médaillés d’argent, nous avons Arifi Ilyes de la wilaya de Ouargla, Habri Mohamed de la wilaya de Saïda et Hachemi Omar Farouk de la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Pour les médaillés en bronze, nous avons Mokadem Abderrahmane de la wilaya de Saïda et Hafidi Ali de la wilaya de Mostaganem. Nous avons pu glaner une superbe deuxième lors du championnat du monde arabe en aout 2016 . Pour cette rencontre internationale, l’Algérie occupe la troisième place au classement général devancé par la Jordanie, pays organisateur, et les Emirats Arabes Unis». Et d’ajouter : «Les athlètes ont payé de leurs poches le billet d’avion dont un seul qui a été aidé par un bienfaiteur bien connu à Saïda. Trois de nos athlètes sont restés en Jordanie pour un stage de 3 jours». M. Othmani possède toutes les catégories dans l’association, soit plus de 200 athlètes. Il tient à remercier particulièrement celui qui l’a aidé en la personne de Benkahka Khelifa, président de la fédération de karaté Todokai, pour participer à ce championnat du monde.