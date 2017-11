Six joueurs rejoindront Sidi Moussa aujourd’hui

Réagissez

Hilal Soudani, blessé, est incertain face au Nigeria

Le stage de l’équipe nationale de football en vue du match de la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, face au Nigeria, prévu ce vendredi 10 novembre au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, a débuté hier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Mais le groupe ne sera au complet que dans la soirée d’aujourd’hui. En effet, le staff technique a autorisé cinq autres joueurs, en plus de Ferhat, à décaler leur arrivée au lieu du regroupement. Il s’agit des éléments du championnat national dont les clubs disputeront des rencontres aujourd’hui, à savoir Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad), Houari Ferhani (JS Kabylie) et le trio sétifien Mohamed Khoutir Ziti-Abdelmoumen Djabou-Chemseddine Nessakh. Auparavant, le sélectionneur national avait exigé des joueurs de rejoindre le CTN au plus tard le 6 novembre à 16h. Sauf que la programmation de certains matchs durant la journée d’hier (Ferhat avec Le Havre) et aujourd’hui (CR Belouizdad-MC Oran et ES Sétif-JS Kabylie) a fait que le staff apporte des modifications au programme d’arrivée des joueurs. Par ailleurs, la liste des blessés s’est également allongée. Hilal Soudani s’est blessé avant-hier lors du match opposant son club, Dinamo Zagreb, à Belupo, dans une rencontre du championnat croate.

L’Algérien a été forcé de quitter le terrain peu avant la fin de la première mi-temps (42’). Si son forfait se confirme, ce serait le quatrième élément à faire l’impasse sur ce stage pour cause de blessure, après Faouzi Ghoulam, Youssef Attal et Ramy Bensebaïni. Ces trois derniers ont d’ailleurs été remplacés respectivement par Islam Arous (Paradou AC), Chamseddine Nessakh (ES Sétif) et Farouk Chafai (USM Alger). Il est à rappeler, en dernier lieu, que les Verts s’envoleront pour Constantine ce jeudi, soit la veille du match face au Nigeria. Le sélectionneur national, Rabah Madjer, animera, à cet effet, une conférence de presse demain au CTN de Sidi Moussa. La sélection rentrera à Alger juste après la rencontre pour poursuivre son stage. Le match amical face à la Centrafrique est, quant à lui, prévu le 14 novembre au stade du 5 Juillet à Alger.

A noter que l’empoignade face au Nigeria est sans aucun enjeu. Après cinq journées, l’Algérie est lanterne rouge du groupe B avec un seul point, alors que le Nigeria, leader avec 13 points, est déjà qualifié.