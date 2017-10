Ould Ali l’a annoncé hier à Chlef

Six centres de regroupement seront ouverts en 2018

Six centres de regroupement des équipes nationales et de clubs sportifs seront inaugurés en 2018 à Chlef, Sidi Bel Abbès, Constantine, Fouka et Seraidi, a annoncé hier le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, lors de la visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya de Chlef.

Ces établissements réalisés par le MJS répondent, selon lui, aux conditions de préparation exigées sur les plans accueil et technique ainsi que climatique. «Ils sont implantés dans un cadre agréable et disposent des moyens adéquats pour une préparation de qualité de l’élite sportive nationale et même des équipes de pays étrangers. Cela permettra sans doute à nos clubs et équipes nationales de bien se préparer ici en Algérie et à moindre coût», a lancé le ministre, faisant allusion aux formations sportives qui préfèrent effectuer leurs stages de préparation à l’étranger. Dans ce cadre, El Hadi Ould Ali, qui était accompagné du wali de Chlef, a visité le Centre régional de préparation des talents et de l’élite sportive, ainsi que l’ex-Creps qui sera transformé en établissement similaire. Si la première structure, installée dans l’enceinte du complexe olympique, est fin prête, la seconde est en chantier et les travaux ont atteint un taux de réalisation de 80%. En visitant les installations du CRPTES, Ould Ali s’est montré émerveillé par les conditions de préparation qu’offre cet établissement après sa totale rénovation. Il a déjà abrité des stages des équipes nationales de handball, d’athlétisme et de natation, pour ne citer que celles-là.

Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est rendu sur le parcours de Chegga, à la sortie nord de Chlef, où auront lieu, en mars prochain, les 5es Championnats d’Afrique de cross-country (seniors et juniors).



Ahmed Yechkour