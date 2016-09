Silence honteux de la cfa et ses satellites

Réagissez

La première journée du championnat professionnel de Ligue 2 a été marquée par un grave incident qui s’est produit lors de la rencontre A Bou Saâda-ASM Oran, lorsqu’un projectile balancé des tribunes a heurté, au visage, l’arbitre assistant Salah Eddine Boutaghene (arbitre fédéral).

Le visage en sang, il a été secouru par le médecin du match et les éléments de la Protection civile présents sur les lieux. La partie a été arrêtée durant plus de 20 minutes. L’incertitude totale a plané sur la poursuite ou pas du match. Les images terribles d’un arbitre avec le visage en sang ont fait le tour des lucarnes. Finalement, la partie a repris comme si de rien n’était. Tant que l’arbitre n’a pas succombé à sa blessure sur le terrain, le match pouvait reprendre.

Cet épisode a offert un blanc seing aux futurs casseurs d’arbitres. Entre l’arrêt et la reprise de la partie, les portables ont chauffé entre Alger et Bou Saâda. Le plus dramatique dans cette affaire, c’est le silence sidéral qu’ont observé tous les acteurs de l’arbitrage. Pas une seule voix autorisée ne s’est élevée pour dénoncer cet acte de violence dont a été victime un arbitre. La CFA a fait le dos rond, elle n’a rien vu, rien entendu. L’association des arbitres qu’elle projette de mettre sur pied prochainement s’est drapée dans un silence de mort.

Pas une ligne de condamnation et encore moins de compassion pour un homme de devoir agressé dans l’exercice de sa fonction. Demain, des associations et satellites croupions mus exclusivement par les sordides intérêts qui les laissent accrochés aux basques des arbitres et de l’arbitrage. Faire la fête, organiser des anniversaires, être aux aguets du moindre avantage pécuniaire est leur moteur. Honteux !