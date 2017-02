Réagissez

Les clubs de Sig, Croissant club de Sig (CCS) et la Jeunesse sportive de Sig (JSS), font face à d’énormes difficultés financières qui risquent de déboucher sur un forfait général si la situation perdure dans les prochaines semaines.

Lundi, les joueurs du CC Sig ont entamé un mouvement de grève pour protester contre le non-versement de leurs indémnités. Les dirigeants des clubs sigois qui évoluent en division Interrégions (groupe ouest) ne savent plus à qui s’en remettre. Les subventions pour l’année 2016, ainsi que le BS de la même année n’ont pas été accordés aux clubs de Sig. Les deux associations sont pratiquement asphyxiées et envisagent sérieusement de mettre la clef sous le paillasson. Les autorités locales (APC-daïra) et la wilaya de Mascara ne semblent pas concernées par les problèmes financiers auxquels font face les deux clubs de Sig. Les citoyens de la ville, les sportifs et surtout les supporters sollicitent «l’intervention urgente du wali de Mascara avant qu’il ne soit trop tard», affirment des proches des deux clubs phares de la ville. Leur appel sera-t-il entendu par les parties concernées ?