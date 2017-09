Réagissez

Initiée par un groupe de citoyens, qui a tenu à commémorer le 97e anniversaire de la naissance (20 septembre 1920), dans le mythique quartier révolutionnaire de la Graba — terreau fertile des grandes sommités belabbéssiennes, tels les docteurs Amir M’barek, les Saim, Mohamed Bedjaoui — de feu Hassani Abdelkader, considéré comme une icône nationale de par les moult considérations et son riche itinéraire. Le Dr Hassani Abdelkader, nationaliste, médecin, homme politique et sportif, avait l’étoffe et la stature d’un grand homme d’Etat. Premier maire élu (1967-1971) et un mandat au sein de l’APW d’Oran - vu que Sidi Bel Abbès dépendait administrativement d’Oran à ce moment-là — c’est dans l’ex-école Turgot, aujourd’hui El Ghazali, que débuta sa scolarité en passant par l’ex-lycée colonial Laperrine, où son intelligence l’avait amené à rallier ce temple du savoir et ses études secondaires furent parachevées par un baccalauréat. Un sésame nécessaire pour suivre un cursus de médecine à Alger. A cet effet, celui-ci a allié militantisme, activités politique et sportive au sein du MC Alger. Sa maison, à l’instar d’autres à Sidi Bel Abbès, fut incendiée et détruite par l’OAS. Hassani Abdelkader fut visionnaire, soit en tant que maire ou à l’USMBA qu’il chérissait.

Créant des unités de production au sein de la commune, le défunt a réussi aussi à agrandir l’ex-stade colonial, celui des trois frères martyrs Amarouch, ex-joueurs de l’USMBA, morts les armes à la main, comme il a lancé l’actuel OPOW du 24 Février 1956. A cet effet, une rencontre consacrée à Hassani Abdelkader aura lieu aujourd’hui à l’hôtel du centre-ville de Sidi Bel Abbès. D’éminents universitaires, aux côtés des parents et amis, apporteront de précieux témoignages.