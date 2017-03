Sidi Bel Abbès : Hommage au boxeur Mohamed Bahari

Réagissez

Le 3 août 1996, à Atlanta (Etats-Unis), le boxeur Mohamed Bahari (71-75 kg) gravit le podium et fait résonner l’hymne national. Il décroche la médaille de bronze aux Jeux olympiques d’Atlanta après un parcours des plus honorables.

L’exploit que venait de réaliser l’enfant de Sidi Bel Abbès est unanimement applaudi et l’inscrit parmi les grands noms de la boxe algérienne. Vingt et un ans après, ses anciens amis et sportifs lui rendent un vibrant hommage et se rappellent de ses moments de gloire. Une cérémonie, certes modeste mais à laquelle de nombreux sportifs ont pris part, a été organisée, lundi dernier, en son honneur à l’initiative des associations Beni Ameur et El Mousalaha.

«Je suis très ému par l’accueil que m’ont réservé mes amis et membres du mouvement sportif à Sidi Bel Abbès. Je remercie en particulier les associations qui ont organisé cet hommage et j’espère pouvoir prochainement réaliser mon plus grand rêve, celui d’ouvrir une salle de boxe dans ma ville natale», a déclaré Mohamed Bahari.

Etabli en France depuis plusieurs années, le médaillé olympique d’Atlanta et ancien sociétaire de l’IRM Bel Abbès n’a pas manqué, à cette occasion, de lancer un appel à l’adresse des responsables du secteur pour l’accompagner dans son projet de créer une école pour la formation de jeunes pugilistes. Bahari, qui a fait la joie de l’Algérie en 1996, estime nécessaire de relancer cette discipline à Sidi Bel Abbès qui a vu éclore de grands boxeurs, à l’image de Djelles Djillali, Hallouch Habib, Kermiche Kadda, Sekkal Djillali, Belkhodja Madjid, Djazouli Benali, Adim Kouider, Doussas, Tergou, Bentabet Bel-Abbes, Kouider Soccato, Hamzaoui et bien d’autres.