Sétif : Les sports collectifs en danger

Les travaux interminables pénalisent tous les sportifs

Pensionnaires de la Superdivision de basket, de volley et de handball, les seniors de l’USS, de l’ESS, du MT Sétif (senior dames) grincent des dents car la saison qui n’a pas encore débuté est compromise. D’autant plus que la préparation d’intersaison a été fortement perturbée.

La fermeture de la salle OMS du complexe sportif du 8 Mai 1945 de Sétif, pour des travaux qui n’en finissent plus, a accentué la détresse de ces équipes qui se trouvent plus que jamais en danger. Depuis plus de deux années, la situation des porte-flambeaux des sports collectifs de la wilaya qui sont devenus SDF n’offusque personne.

En premier lieu, l’intouchable direction de l’OPOW, responsable dans une large mesure du désarroi de ces équipes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ayant promis de livrer l’infrastructure refaite à neuf en février de l’année en cours, les promesses des responsables de l’OPOW jouissant, faut-il le rappeler, de l’impunité et de la couverture des «copains», n’ont pas été tenues, au grand dam des utilisateurs d’un espace en chantier toujours fermé initialement pour la réfection de la toiture (étanchéité), du tapis (terrain), des vitres et des vestiaires ; en fait, les travaux n’ont finalement touché que les vitres et les vestiaires. Cette nouvelle complique l’existence des utilisateurs qui en ont gros sur le cœur : «On a été ravi d’apprendre que le tapis de la salle, gondolé et détérioré à bon nombre d’endroits, sera refait. 18 mois après, on revient à la case départ puisque la réfection du tapis, qui a causé des blessures aux joueurs, est renvoyée aux calendes grecques. A cause de cet épineux problème et des subventions amputées à hauteur de 60%, mon équipe n’a repris l’entraînement que samedi dernier. L’équipe ne peut aborder une difficile compétition au bout de 15 jours de préparation.

On ne peut s’entraîner au niveau de la salle du 8 Mai, en chantier. Le DJS, qui a été sensible à nos doléances, s’est engagé à faire le maximum pour nous aider à surmonter cette difficile étape», souligne Abdeslam Djaroudi, entraîneur et président de l’USS, finaliste de la dernière édition de la coupe d’Algérie de basket-ball (seniors). Un grand sportif est de cet avis : «Qu’on le veuille ou non, le tapis qui devait être posé sur du liège repose actuellement sur du dur, l’ennemi n°1 des articulations.» On a essayé de joindre les managers de l’Etoile sportive sétifienne (volley-ball) qui se trouve dans la même situation, en vain. Comme un malheur n’arrive jamais seul, l’unité de soins et de récupération (ex-Académie des sports) installée sous les gradins du stade du 8 Mai 1945 est fermée pour soi-disant des travaux.

Des voix s’élèvent pour l’ouverture d’une enquête sur le sujet. L’espace devant héberger les jeunes catégories de l’Entente n’est pas fonctionnel, au grand dam du président de l’ESS, Hacen Hamar, qui ne mâche pas ses mots : «La convention de 5 ans signée l’année dernière avec la direction de l’OPOW n’est pas respectée par cette dernière. Se cachant derrière des travaux virtuels, celle-ci ne cesse de nous mettre les bâtons dans les roues. Alors que les autorités, à leur tête le wali, ne ménagent aucun effort pour nous aider.»