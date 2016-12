Sétif au pied du podium

Réagissez

Djabou à l’origine de l’unique but de la victoire inscrit par Djahnit

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Benouza, Omari et Ayad

But : Djahnit (24’) ESS

Averts : Tembang (ESS) - Maroussi, Fouroul (DRBT)

ESS : Khairi, Ziti, Hachi, Badrane, Bouchar, Aït Ouameur, Tembang, Djahnit, Djabou, Amokrane (Boulemdaïs 90’+2), Bakir (Haddouche 80’)

Entr. : Zorgane

DRBT : Litim, Guitoune, Ayab, Fouroul, Terbah, Haddad, Maroussi, Si Amar, Nezouani (Demene 58’), Chettal (Mouaden 50’), Chibane

Entr. : Boughrara

La peur de mal faire a pesé sur l’Aigle noir qui a mis du temps pour entrer dans le match, qui s’est déroulé dans un stade presque vide. Les Noir et Blanc ne drainent plus les grandes foules ; les décevants résultats enregistrés sont la cause de la bouderie des fans ententistes pas convaincus.

Les partenaires de Ziti arrivent à ouvrir la marque (24’) par le biais de ce lutin de Djahnit, matérialisant un excellent service de Djabou. L’ouverture de la marque transcende les locaux, qui auraient pu aggraver le score. Mais les maladresses des attaquants sétifiens ont fait que la première période, qui n’a pas été un modèle du genre, s’est terminée sur un score étriqué.

En dépit de quelques escarmouches des Sétifiens qui se sont distingués par de nombreux ratages, la médiocre production des 22 acteurs a, le moins qu’on puisse dire, gavé les présents, obligés en outre de subir le froid glacial qui sévit actuellement à Aïn Fouara. L’essentiel pour l’ES Sétif est d’avoir terminé la phase aller par une victoire, qui lui permet de revenir au pied du podium.