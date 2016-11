Sétif : 126 associations sans le sou…

Réagissez

Pour des problèmes bureaucratiques, 126 associations sportives et culturelles de la capitale des hauts-Plateaux ne sont pas loin du dépôt de bilan.

Le blocage des maigres subventions de la commune de Sétif porte un sacré coup au moral de milliers de sportifs de l’USMS, du SAS, de grands viviers de footballeurs, lesquels sont, le moins que l’on puisse dire, à la merci d’une administration qui excelle dans le deux poids deux mesures. Les pensionnaires de la superdivision de basket-ball (hommes et dames) et de volley-ball, à savoir l’Union sportive sétifienne (USS), la médina tarbaouia staïfia (MTS), l’Etoile sportive sétifienne (ESS) et beaucoup d’autres formations de handball, de judo, d’athlétisme, de natation, de tennis, de boxe, pour ne citer que ces disciplines, crient aussi leur détresse.

D’autant plus que les subventions votées en juin dernier par l’assemblée populaire communale et approuvées par la tutelle (la wilaya s’entend) sont purement et simplement rejetées par le contrôleur financier. Pour rappel, l’APC consacre au mouvement associatif de la ville, au titre du budget supplémentaire de l’année en cours, 110 millions de dinars dont 50 millions pour l’ESS qui a encaissé, faut-il le rappeler, sa part. Pour un prétendu dépassement du seuil des 3% exigés par la réglementation en vigueur, le contrôleur financier qui a visé le mandat de l’Entente bien avant la tenue de son assemblée générale, a opposé en octobre dernier un niet catégorique. Le refus de l’institution précitée qui n’est pas exempte de tout reproche, tout comme les services financiers de l’APC, de la direction de l’administration locale (DAL) qui n’ont pas ficelé comme il se doit cet important dossier, accentuent la galère des ces formations de «seconde zone».

Devant cet inextricable imbroglio, les associations ne savent plus à quel saint se vouer. Etranglés par des dépenses et des dettes qui s’accumulent, des dirigeants de bon nombre de clubs se sont rapprochés hier de nos bureaux pour solliciter l’intervention du wali, Nacer Askri. «A cause des problèmes administratifs, 126 associations qui se sont pourtant conformées aux derniers textes se retrouvent sans le sou. En perdurant, le blocage des subventions va contraindre de nombreux clubs à déclarer forfait général. Jouant les premiers rôles dans leur discipline et division, les autres formations devront, la mort dans l’âme, se contenter de faire de la figuration. Nous profitons de l’opportunité pour lancer un SOS au wali afin qu’il intervienne et trouver le cas échéant un épilogue à cet écheveau», déclarent, dépités, des représentants de clubs à l’agonie…