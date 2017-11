Sétif : 100 millions de dinars pour le tartan

Réagissez

Le stade du 8 Mai 1945 de Sétif

En dépit d’une conjoncture économique des plus difficiles, les autorités de la wilaya de Sétif tentent tant bien que mal de procéder non seulement à la réhabilitation des infrastructures sportives, mais réaliser des terrains de proximité, en vogue du côté des hauts plateaux sétifiens, où certaines installations sportives se trouvent ici et là dans un état lamentable.

Pour atténuer les difficultés de nombreuses équipes de football de la wilaya, une première enveloppe de 100 millions de dinars (10 milliards de centimes) a été allouée pour différentes opérations. Ainsi 30 millions de dinars seront injectés dans le renouvellement et l’installation de la pelouse en gazon synthétique du stade de Aïn Lagredj, commune dépendant de la daïra de Beni Ouartilane. «Oublié» des années durant, le stade de Aïn El Kebira, se trouvant lui aussi dans une situation guère reluisante, a bénéficié de la même opération. Deux enveloppes de 5 millions de dinars chacune ont été attribuées à Salah Bey et Ben Aziz, pour la réalisation de deux terrains de proximité en gazon synthétique. Selon le directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, Aziz Tahir, une opération identique touchera prochainement la commune Beida Bordj. Lors de la tournée effectuée dimanche à travers différents coins de Babors, chef-lieu de daïra situé à 52 km au nord de Aïn Fouara, le wali de Sétif, Nacer Maskri, qui ne pouvait rester de marbre face aux doléances des jeunes de la région, décide d’inscrire un terrain de proximité en tartan et de transformer un ancien hangar en une salle de sports.

«Pour répondre aux attentes des jeunes de la wilaya faisant de la généralisation des terrains de proximité un axe prioritaire, le wali a décidé d’inscrire au titre du budget de l’exercice 2018, de nombreuses opérations. Lesquelles vont non seulement permettre à la masse juvénile des 60 communes de la wilaya de s’adonner à son sport favori, le football, mais à répondre aux attentes et besoins de nombreux clubs sportifs des zones enclavées, en premier lieu. Le stade de proximité de Ouled Adouane figure en tête de liste», révèle le DJS, en n’omettant pas de souligner que les piscines semi-olympiques de Ain El Kebira et de Salah Bey seront réceptionnées avant la fin de l’année en cours, au bonheur des jeunes de ces centres urbains.