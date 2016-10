Sept arrestations après les violences lors de West Ham - Chelsea

Réagissez

La direction des Hammers a collaboré avec la police pour retrouver les personnes impliquées. ept personnes ont été arrêtées suite aux violences entre supporters rivaux au London Stadium, mercredi soir lors de la rencontre de Coupe de la Ligue anglaise entre West Ham et Chelsea (2-1), a annoncé jeudi la police.

Des rixes ont éclaté à l’ancien Stade olympique vers la fin du match et les stewards et la police ont eu du mal à maintenir séparés les supporters rivaux, qui se sont lancés des objets et des sièges en plastique. Les deux clubs ont condamné les débordements. Des mesures spéciales, avec une présence policière renforcée, avaient pourtant été prévues pour ce derby. Selon la police, 30 personnes avaient été empêchées d’y assister.

Cela n’a pas suffi à éviter les débordements alors que les «Hammers» menaient 2 à 0. Sept personnes ont été arrêtées pour trouble à l’ordre public et sont détenues dans divers commissariats. Le commandant chargé de la sécurité du match a précisé dans un communiqué qu’une enquête avait été ouverte. «Une minorité de spectateurs avaient clairement l’intention de commettre des violences», a-t-il relevé. «Il y a eu des incidents inacceptables dans et hors du stade, pendant et après le match», a-t-il regretté, ajoutant que la police travaillerait sans relâche pour identifier les autres personnes impliquées dans les violences.

West Ham a indiqué collaborer avec la police et le club de Chelsea «pour identifier les individus impliqués». «Une fois identifiés, ceux qui se sont mal comportés seront bannis à vie des tribunes de West Ham», a assuré le club de l’Est de Londres dans un communiqué, ajoutant qu’il irait devant les tribunaux pour empêcher les fautifs d’assister à nouveau à un match partout en Angleterre.

Depuis le déménagement de West Ham dans l’ancien Stade olympique en début de saison, plusieurs rencontres ont été perturbées par des bagarres dans les tribunes ou aux abords de l’enceinte. Lors de la réception de Middlesbrough début octobre, la presse britannique avait dénoncé des violences qui ont vu un supporter de « Boro » poignardé et un autre blessé par une bouteille.