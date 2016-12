Sepp Blatter : Le TAS maintient la suspension de six ans

Réagissez

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a maintenu, hier, la suspension de six ans de toute activité liée au football frappant l’ex-président de la Fifa Joseph Blatter, a annoncé à l’AFP le porte-parole de ce dernier, qui contestait cette sanction.

Contraint à la démission alors qu’un scandale de corruption sans précédent secouait son instance, M. Blatter avait été suspendu en décembre 2015 par la justice interne de la Fifa à la suite d’un paiement controversé de 1,8 million d’euros à Michel Platini, ex-président de l’UEFA, également suspendu. Les deux hommes avaient été suspendus 8 ans par la Fifa, peine réduite à six ans en appel devant la même instance. La suspension de Platini a elle été réduite à 4 ans par le TAS, plus haute juridiction sportive, en mai dernier. Pas celle de Blatter : le TAS fait donc une distinction nette entre les deux hommes. M. Blatter avait été sanctionné par la justice interne de la Fifa pour «abus de position», «gestion déloyale» et «conflit d’intérêt» pour ce fameux versement de 2011 «sans base légale dans le contrat signé par les deux parties le 25 août 1999». A l’instar de Platini qui a saisi le Tribunal fédéral le 19 octobre pour contester sa suspension, Sepp Blatter peut encore en théorie saisir ce même Tribunal fédéral qui siège à Lausanne.

Mais, dans un communiqué envoyé à l’AFP, Blatter n’en dit pas un mot : «Je prends acte du verdict rendu par le Tribunal arbitral international du sport. Etant donné le déroulement du procès, il ne fallait pas s’attendre à une autre sentence. Avant tout, j’ai appris qu’en sport, on peut gagner, mais qu’on peut aussi perdre.» Une décision du Tribunal fédéral concernant Michel Platini est attendue autour de février-mars prochain, selon une source judiciaire.